Оздоровлення дітей: Раді рекомендують доручити Кабміну напрацювати держпрограму

Верховній раді рекомендують доручити Кабінету міністрів напрацювати державну програму оздоровлення та відпочинку дітей. Це передбачає проект постанови №№5455.
Відповідну рекомендацію надав комітет з питань молоді і спорту.
При розробці відповідної державної програми Кабміну планують рекомендувати врахувати:
Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей працювала лише до 2008 року.
"Комітет неодноразово протягом декількох скликань звертався до Уряду щодо розробки відповідної державної цільової програми, відповідні доручення Кабінету міністрів затверджувалися постановами ВРУ, проте досі вимоги статті 25 закону "Про оздоровлення та відпочинок дітей" не виконані", - сказано у повідомленні.
У разі ухвалення постанови уряд має напрацювати таку держпрограму протягом трьох місяців.
"За результатами обговорення члени комітету рекомендують Верховній раді прийняти проект постанови з урахуванням пропозицій комітету", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики анонсували створення Центрів раннього втручання. Глава відомства Марина Лазебна зазначила, що такі центри забезпечать раннє виявлення порушень розвитку у дітей.
Як писало РБК-Україна, Кабмін вніс до Ради проект закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини. Вперше з 2014 року пропонується збільшити суму до 50 тисяч гривень і встановити щорічну індексацію.