В Кабмине анонсировали создание Центров раннего вмешательства: для чего они необходимы

В Министерстве социальной политики анонсировали создание Центров раннего вмешательства. Глава ведомства Марина Лазебная отметила, что такие центры обеспечат раннее выявление нарушений развития у детей.

Об этом она рассказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы приняли две важных концепции - концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года и концепцию создания и развития системы раннего вмешательства. Последнее решение поможет создать в Украине комплексную семейноцентричную систему раннего вмешательства, которая сочетает медицинские, психологические, социальные и образовательные услуги", - отметила министр.

По ее словам, центры будут создаваться на базе действующей сети учреждений здравоохранения.

"(Создание центров, - ред.) обеспечит раннее выявление и профилактику нарушений развития у детей. Центры раннего вмешательства будут созданы на базе действующей сети учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования", - сказала министр.