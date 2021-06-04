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В Кабмине анонсировали создание Центров раннего вмешательства: для чего они необходимы

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Украина, Пятница 04 июня 2021 11:13
В Кабмине анонсировали создание Центров раннего вмешательства: для чего они необходимы Фото: глава Минсоцполитики Марина Лазебная (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Министерстве социальной политики анонсировали создание Центров раннего вмешательства. Глава ведомства Марина Лазебная отметила, что такие центры обеспечат раннее выявление нарушений развития у детей.

Об этом она рассказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Мы приняли две важных концепции - концепцию государственной социальной программы оздоровления и отдыха детей на период до 2025 года и концепцию создания и развития системы раннего вмешательства. Последнее решение поможет создать в Украине комплексную семейноцентричную систему раннего вмешательства, которая сочетает медицинские, психологические, социальные и образовательные услуги", - отметила министр.

По ее словам, центры будут создаваться на базе действующей сети учреждений здравоохранения.

"(Создание центров, - ред.) обеспечит раннее выявление и профилактику нарушений развития у детей. Центры раннего вмешательства будут созданы на базе действующей сети учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования", - сказала министр.

Напомним, Лазебная заявила, что "пакеты малыша" с начала этого года получили более 47 тысяч семей. А более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров внес в ВР проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" о размере помощи при рождении ребенка. Впервые с 2014 года предлагается увеличить сумму до 50 тысяч гривен и установить ежегодную индексацию.

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