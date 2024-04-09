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Продукти в Україні дешевшають: на що знизилися ціни за останній місяць

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 15:35
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Продукти в Україні дешевшають: на що знизилися ціни за останній місяць Фото: ціни на продукти в Україні за березень знизилися на 0,2% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середні ціни на продукти харчування в Україні в березні 2024 року, порівняно з лютим, знизилися на 0,2%. За останній рік продуктова інфляція впала до мінімальних 0,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за останній місяць серед продуктів найбільше подорожчали фрукти – на 4,1%, олія – на 0,8%, хліб та хлібопродукти – на 0,4%, хліб – на 0,4%, безалкогольні напої. на 0,4%, макаронні вироби – на 0,3%, риба та продукти з риби – на 0,2%, сир та сир – на 0,2%.

Водночас молоко подешевшало на 0,3%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,4%, овочі – на 0,6%, соняшникова олія – на 1,5%, цукор – на 2,5%, яйця – на 16,4%.

Продукти в Україні дешевшають: на що знизилися ціни за останній місяць

Продуктова інфляція в Україні

Зростання цін на продукти в Україні суттєво сповільнилося наприкінці 2023 року завдяки рекордному врожаю, а також ускладненням експорту через західний кордон.

За прогнозом НБУ , вплив цих факторів збережеться також у першому півріччі 2024 року. Тому продовольча інфляція залишиться низькою (до 3% у річному обчисленні).

НБУ очікує, що у другому півріччі 2024 року продовольча інфляція прискориться на тлі низької бази порівняння через менші врожаї внаслідок очікуваного повернення погодних умов до середньокліматичних норм.

Однак, якщо не буде суттєвих шоків пропозиції, з 2025 року продовольча інфляція сповільниться до 3%.

Нагадаємо, зростання споживчих цін в Україні у березні 2024 року сповільнилося до 3,2%. Це мінімальне значення з жовтня 2020 року, коли річна інфляція становила 2,6%.

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Ціни на продукти Інфляція в Україні
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