Овощное ассорти на зиму: этот салат станет вашим любимым
Хрустящие огурцы и нежные шампиньоны в одном маринаде - идеальное овощное ассорти для зимнего ужина. Простой рецепт поможет заранее позаботиться о ярких вкусах лета в банке и украсить любой стол в холодное время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Овощное ассорти на зиму
Ингредиенты:
- огурцы - 2 кг
- шампиньоны - 0,5 кг
- болгарский перец - 7 шт.
- лук - 3-4 шт.
Для соляного раствора потребуется:
- вода - 10 стаканов
- соль - 1 стакан
Для маринада (указано для 1 порции, в рецепте использовано полторы):
- вода - 3 стакана
- сахар - 2-3 стакана
- уксус 9% - 1,5 стакана
Автор видео отметила, что один стакан содержит 250 мл. В результате получается 10-11 банок по 0,5 мл.
Способ приготовления
Огурцы помойте и отрежьте концы, а лук нарежьте полукольцами. Перец нужно нарезать полосками. После этого подготовьте соляной раствор и всыпьте в него все овощи. Оставьте в растворе на 2 часа, периодически помешивая.
Приготовление овощного ассорти на зиму (фото: кадр из видео)
Далее приготовьте маринад, но уксус добавляйте в конце, когда уже закипит вода с сахаром. Банки простерилизуйте и на дно выложите соцветия укропа.
Соленая вода из раствора не нужна и выложите только сами овощи в банки.
Рецепт овощного ассорти на зиму (фото: кадр из видео)
Поставьте банки в большую кастрюлю и постепенно вливайте горячий маринад. Накройте крышками и наполните кастрюлю водой и поставьте стерилизоваться 15 минут. Затем банки выньте и закройте герметично крышками.
Овощное ассорти на зиму (фото: кадр из видео)
