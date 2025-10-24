Оверсайз і шкіра: Квіткова та Єфросиніна показали наймодніші пальта на осінь

Українські зірки Даша Квіткова та Маша Єфросиніна продемонстрували найактуальніші тренди верхнього одягу сезону осінь-зима 2025 року. Їхній вибір відображає головні модні тенденції цього року - комфорт, стиль і акцент на фактурах.
Блогерка створила затишний і стильний лук, що ідеально підходить для холодної пори року.
Головною деталлю став трендовий фасон пальта оверсайз із широкими плечима, великими кишенями та вільним кроєм.
Образ Даші ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт, практичність і водночас хоче залишатися в тренді. Пальто оверсайз дає змогу створювати багатошарові образи й чудово захищає від прохолодного осіннього повітря.
Телеведуча зробила ставку на класику з акцентом на сучасні тренди, вибравши довге чорне шкіряне пальто максі довжини. Цей образ є яскравим прикладом того, як можна поєднувати елегантність і драйв.
Цей образ ідеально пасує для урбаністичного стилю і підкреслює актуальність максимальних довжин і сміливих фактур.
Обидва образи - прекрасне втілення головних трендів сезону:
Даша Квіткова і Маша Єфросиніна показали, як правильно обирати пальто цього сезону, поєднуючи комфорт, стиль і актуальні тренди.
Їхні образи надихають шанувальників моди оновити гардероб і приділити увагу якості, фасонам і колірним рішенням, які залишаться актуальними не один сезон.
