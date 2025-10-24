Оверсайз і шкіра: Квіткова та Єфросиніна показали наймодніші пальта на осінь

Який "лук" вибрала Даша Квіткова

Блогерка створила затишний і стильний лук, що ідеально підходить для холодної пори року.

Головною деталлю став трендовий фасон пальта оверсайз із широкими плечима, великими кишенями та вільним кроєм.

Аксесуари: доповненням стали мініатюрна стьобана сумочка-косметичка на ланцюжку. Також лук доповнено кепкою в тон до пальта. Такий вибір аксесуарів надає образу нотку спортивного шику і невимушеності.

Квіткова задає тренди (скриншот)

Образ Даші ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт, практичність і водночас хоче залишатися в тренді. Пальто оверсайз дає змогу створювати багатошарові образи й чудово захищає від прохолодного осіннього повітря.

Даша Квіткова (скриншот)

Який "лук" вибрала Маша Єфросиніна

Телеведуча зробила ставку на класику з акцентом на сучасні тренди, вибравши довге чорне шкіряне пальто максі довжини. Цей образ є яскравим прикладом того, як можна поєднувати елегантність і драйв.

Акценти: тонкий коричневий ремінець на талії надає силуету жіночності, хоча головна увага все ж на шкіряному пальті.

Цей образ ідеально пасує для урбаністичного стилю і підкреслює актуальність максимальних довжин і сміливих фактур.

Маша Єфросиніна (скриншот)

Головні тенденції осінньої моди 2025

Обидва образи - прекрасне втілення головних трендів сезону:

- природні та базові кольори - коричневий, чорний, пісочний, бежевий стають основою гардероба;

- коричневий, чорний, пісочний, бежевий стають основою гардероба; фактурність - поєднання м'яких матеріалів вовни, кашеміру і сміливої шкіри надає образам особливого характеру.

Даша Квіткова і Маша Єфросиніна показали, як правильно обирати пальто цього сезону, поєднуючи комфорт, стиль і актуальні тренди.

Їхні образи надихають шанувальників моди оновити гардероб і приділити увагу якості, фасонам і колірним рішенням, які залишаться актуальними не один сезон.