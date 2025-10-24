Оверсайз и кожа: Квиткова и Ефросинина показали самые модные пальто на осень

Украинские звезды Даша Квиткова и Маша Ефросинина продемонстрировали самые актуальные тренды верхней одежды сезона осень-зима 2025 года. Их выбор отражает главные модные тенденции этого года - комфорт, стиль и акцент на фактурах.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Блогерша создала уютный и стильный лук, идеально подходящий для холодного времени года.
Главной деталью стал трендовый фасон пальто оверсайз с широкими плечами, большими карманами и свободным кроем.
Образ Даши идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, практичность и в то же время хочет оставаться в тренде. Пальто оверсайз позволяет создавать многослойные образы и отлично защищает от прохладного осеннего воздуха.
Телеведущая сделала ставку на классику с акцентом на современные тренды, выбрав длинное черное кожаное пальто макси длины. Этот образ является ярким примером того, как можно сочетать элегантность и драйв.
Этот образ идеально подходит для урбанистического стиля и подчеркивает актуальность максимальных длин и смелых фактур.
Оба образа - прекрасное воплощение главных трендов сезона:
Даша Квиткова и Маша Ефросинина показали, как правильно выбирать пальто в этом сезоне, сочетая комфорт, стиль и актуальные тренды.
Их образы вдохновляют поклонников моды обновить гардероб и уделить внимание качеству, фасонам и цветовым решениям, которые останутся актуальными не один сезон.
При написании материала были использованы страницы в Instagram Даши Квитковой и Маши Ефросининой.