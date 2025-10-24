ua en ru
Пт, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Оверсайз і шкіра: Квіткова та Єфросиніна показали наймодніші пальта на осінь

П'ятниця 24 жовтня 2025 07:15
UA EN RU
Оверсайз і шкіра: Квіткова та Єфросиніна показали наймодніші пальта на осінь Даша Квіткова і Маша Єфросиніна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українські зірки Даша Квіткова та Маша Єфросиніна продемонстрували найактуальніші тренди верхнього одягу сезону осінь-зима 2025 року. Їхній вибір відображає головні модні тенденції цього року - комфорт, стиль і акцент на фактурах.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Який "лук" вибрала Даша Квіткова

Блогерка створила затишний і стильний лук, що ідеально підходить для холодної пори року.

Головною деталлю став трендовий фасон пальта оверсайз із широкими плечима, великими кишенями та вільним кроєм.

  • Матеріал і колір: пальто виготовлене з м'якої вовни або кашеміру шоколадно-коричневого відтінку, визнаного одним з найпопулярніших базових кольорів осені 2025 року.
  • Поєднання: під пальто вона одягла об'ємний світло-бежевий светр і білий лонгслів, що створює стильний контраст і робить образ цікавішим.
  • Аксесуари: доповненням стали мініатюрна стьобана сумочка-косметичка на ланцюжку. Також лук доповнено кепкою в тон до пальта. Такий вибір аксесуарів надає образу нотку спортивного шику і невимушеності.

Оверсайз і шкіра: Квіткова та Єфросиніна показали наймодніші пальта на осіньКвіткова задає тренди (скриншот)

Образ Даші ідеально підходить для тих, хто цінує комфорт, практичність і водночас хоче залишатися в тренді. Пальто оверсайз дає змогу створювати багатошарові образи й чудово захищає від прохолодного осіннього повітря.

Оверсайз і шкіра: Квіткова та Єфросиніна показали наймодніші пальта на осіньДаша Квіткова (скриншот)

Який "лук" вибрала Маша Єфросиніна

Телеведуча зробила ставку на класику з акцентом на сучасні тренди, вибравши довге чорне шкіряне пальто максі довжини. Цей образ є яскравим прикладом того, як можна поєднувати елегантність і драйв.

  • Фасон і матеріал: пальто прямого крою з класичним коміром має розкішний вигляд і підкреслює індивідуальність. Використання натуральної або екошкіри залишається в топі трендів осені-зими 2025 року.
  • Комплект під пальто: світлий монохромний комплект із сорочки та штанів у світло-бежевих відтінках створює чіткий контраст із насиченим чорним пальто, роблячи образ більш збалансованим і виразним.
  • Акценти: тонкий коричневий ремінець на талії надає силуету жіночності, хоча головна увага все ж на шкіряному пальті.

Цей образ ідеально пасує для урбаністичного стилю і підкреслює актуальність максимальних довжин і сміливих фактур.

Оверсайз і шкіра: Квіткова та Єфросиніна показали наймодніші пальта на осіньМаша Єфросиніна (скриншот)

Головні тенденції осінньої моди 2025

Обидва образи - прекрасне втілення головних трендів сезону:

  • довжина максі - пальта і плащі довжиною нижче коліна або до щиколотки залишаються у фаворі;
  • об'ємний силует - комфорт і можливість багатошаровості в одному образі;
  • природні та базові кольори - коричневий, чорний, пісочний, бежевий стають основою гардероба;
  • фактурність - поєднання м'яких матеріалів вовни, кашеміру і сміливої шкіри надає образам особливого характеру.

Даша Квіткова і Маша Єфросиніна показали, як правильно обирати пальто цього сезону, поєднуючи комфорт, стиль і актуальні тренди.

Їхні образи надихають шанувальників моди оновити гардероб і приділити увагу якості, фасонам і колірним рішенням, які залишаться актуальними не один сезон.

Вас також може зацікавити

Під час написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Даші Квіткової та Маші Єфросиніної.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію