Оверсайз и кожа: Квиткова и Ефросинина показали самые модные пальто на осень
Украинские звезды Даша Квиткова и Маша Ефросинина продемонстрировали самые актуальные тренды верхней одежды сезона осень-зима 2025 года. Их выбор отражает главные модные тенденции этого года - комфорт, стиль и акцент на фактурах.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Какой "лук" выбрала Даша Квиткова
Блогерша создала уютный и стильный лук, идеально подходящий для холодного времени года.
Главной деталью стал трендовый фасон пальто оверсайз с широкими плечами, большими карманами и свободным кроем.
- Материал и цвет: пальто изготовлено из мягкой шерсти или кашемира шоколадно-коричневого оттенка, признанного одним из самых популярных базовых цветов осени 2025 года.
- Сочетание: под пальто она надела объемный светло-бежевый свитер и белый лонгслив, что создает стильный контраст и делает образ более интересным.
- Аксессуары: дополнением стали миниатюрная стеганная сумочка-косметичка на цепочке. Также лук дополнен кепкой в тон к пальто. Такой выбор аксессуаров придает образу нотку спортивного шика и непринужденности.
Квиткова задает тренды (скриншот)
Образ Даши идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, практичность и в то же время хочет оставаться в тренде. Пальто оверсайз позволяет создавать многослойные образы и отлично защищает от прохладного осеннего воздуха.
Даша Квиткова (скриншот)
Какой "лук" выбрала Маша Ефросинина
Телеведущая сделала ставку на классику с акцентом на современные тренды, выбрав длинное черное кожаное пальто макси длины. Этот образ является ярким примером того, как можно сочетать элегантность и драйв.
- Фасон и материал: пальто прямого кроя с классическим воротником смотрится роскошно и подчеркивает индивидуальность. Использование натуральной или эко-кожи остается в топе трендов осени-зимы 2025 года.
- Комплект под пальто: светлый монохромный комплект из рубашки и брюк в светло-бежевых оттенках создает четкий контраст с насыщенным черным пальто, делая образ более сбалансированным и выразительным.
- Акценты: тонкий коричневый ремешок на талии придает силуэту женственности, хотя главное внимание все же на кожаном пальто.
Этот образ идеально подходит для урбанистического стиля и подчеркивает актуальность максимальных длин и смелых фактур.
Маша Ефросинина (скриншот)
Главные тенденции осенней моды 2025
Оба образа - прекрасное воплощение главных трендов сезона:
- длина макси - пальто и плащи длиной ниже колена или до щиколотки остаются в фаворе;
- объемный силуэт - комфорт и возможность многослойности в одном образе;
- природные и базовые цвета - коричневый, черный, песочный, бежевый становятся основой гардероба;
- фактурность - сочетание мягких материалов шерсти, кашемира и смелой кожи придает образам особый характер.
Даша Квиткова и Маша Ефросинина показали, как правильно выбирать пальто в этом сезоне, сочетая комфорт, стиль и актуальные тренды.
Их образы вдохновляют поклонников моды обновить гардероб и уделить внимание качеству, фасонам и цветовым решениям, которые останутся актуальными не один сезон.
Вас также может заинтересовать
- Магучих показала, как носить кожаные брюки в этом сезоне
- Андре Тан назвал главный аксессуар осени 2025, без которого не обойтись
- Как носить джинсы осенью 2025.
При написании материала были использованы страницы в Instagram Даши Квитковой и Маши Ефросининой.