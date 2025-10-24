Оверсайз и кожа: Квиткова и Ефросинина показали самые модные пальто на осень

Украинские звезды Даша Квиткова и Маша Ефросинина продемонстрировали самые актуальные тренды верхней одежды сезона осень-зима 2025 года. Их выбор отражает главные модные тенденции этого года - комфорт, стиль и акцент на фактурах.

Какой "лук" выбрала Даша Квиткова

Блогерша создала уютный и стильный лук, идеально подходящий для холодного времени года.

Главной деталью стал трендовый фасон пальто оверсайз с широкими плечами, большими карманами и свободным кроем.

Материал и цвет: пальто изготовлено из мягкой шерсти или кашемира шоколадно-коричневого оттенка, признанного одним из самых популярных базовых цветов осени 2025 года.

Сочетание: под пальто она надела объемный светло-бежевый свитер и белый лонгслив, что создает стильный контраст и делает образ более интересным.

Аксессуары: дополнением стали миниатюрная стеганная сумочка-косметичка на цепочке. Также лук дополнен кепкой в тон к пальто. Такой выбор аксессуаров придает образу нотку спортивного шика и непринужденности.

Квиткова задает тренды (скриншот)

Образ Даши идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, практичность и в то же время хочет оставаться в тренде. Пальто оверсайз позволяет создавать многослойные образы и отлично защищает от прохладного осеннего воздуха.

Даша Квиткова (скриншот)

Какой "лук" выбрала Маша Ефросинина

Телеведущая сделала ставку на классику с акцентом на современные тренды, выбрав длинное черное кожаное пальто макси длины. Этот образ является ярким примером того, как можно сочетать элегантность и драйв.

Фасон и материал: пальто прямого кроя с классическим воротником смотрится роскошно и подчеркивает индивидуальность. Использование натуральной или эко-кожи остается в топе трендов осени-зимы 2025 года.

Комплект под пальто: светлый монохромный комплект из рубашки и брюк в светло-бежевых оттенках создает четкий контраст с насыщенным черным пальто, делая образ более сбалансированным и выразительным.

Акценты: тонкий коричневый ремешок на талии придает силуэту женственности, хотя главное внимание все же на кожаном пальто.

Этот образ идеально подходит для урбанистического стиля и подчеркивает актуальность максимальных длин и смелых фактур.

Маша Ефросинина (скриншот)

Главные тенденции осенней моды 2025

Оба образа - прекрасное воплощение главных трендов сезона:

длина макси - пальто и плащи длиной ниже колена или до щиколотки остаются в фаворе;

объемный силуэт - комфорт и возможность многослойности в одном образе;

природные и базовые цвета - коричневый, черный, песочный, бежевый становятся основой гардероба;

фактурность - сочетание мягких материалов шерсти, кашемира и смелой кожи придает образам особый характер.

Даша Квиткова и Маша Ефросинина показали, как правильно выбирать пальто в этом сезоне, сочетая комфорт, стиль и актуальные тренды.

Их образы вдохновляют поклонников моды обновить гардероб и уделить внимание качеству, фасонам и цветовым решениям, которые останутся актуальными не один сезон.