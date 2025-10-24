ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Оверсайз и кожа: Квиткова и Ефросинина показали самые модные пальто на осень

Пятница 24 октября 2025 07:15
UA EN RU
Оверсайз и кожа: Квиткова и Ефросинина показали самые модные пальто на осень Даша Квиткова и Маша Ефросинина (коллаж: РБК- Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинские звезды Даша Квиткова и Маша Ефросинина продемонстрировали самые актуальные тренды верхней одежды сезона осень-зима 2025 года. Их выбор отражает главные модные тенденции этого года - комфорт, стиль и акцент на фактурах.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Какой "лук" выбрала Даша Квиткова

Блогерша создала уютный и стильный лук, идеально подходящий для холодного времени года.

Главной деталью стал трендовый фасон пальто оверсайз с широкими плечами, большими карманами и свободным кроем.

  • Материал и цвет: пальто изготовлено из мягкой шерсти или кашемира шоколадно-коричневого оттенка, признанного одним из самых популярных базовых цветов осени 2025 года.
  • Сочетание: под пальто она надела объемный светло-бежевый свитер и белый лонгслив, что создает стильный контраст и делает образ более интересным.
  • Аксессуары: дополнением стали миниатюрная стеганная сумочка-косметичка на цепочке. Также лук дополнен кепкой в тон к пальто. Такой выбор аксессуаров придает образу нотку спортивного шика и непринужденности.

Оверсайз и кожа: Квиткова и Ефросинина показали самые модные пальто на осеньКвиткова задает тренды (скриншот)

Образ Даши идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, практичность и в то же время хочет оставаться в тренде. Пальто оверсайз позволяет создавать многослойные образы и отлично защищает от прохладного осеннего воздуха.

Оверсайз и кожа: Квиткова и Ефросинина показали самые модные пальто на осеньДаша Квиткова (скриншот)

Какой "лук" выбрала Маша Ефросинина

Телеведущая сделала ставку на классику с акцентом на современные тренды, выбрав длинное черное кожаное пальто макси длины. Этот образ является ярким примером того, как можно сочетать элегантность и драйв.

  • Фасон и материал: пальто прямого кроя с классическим воротником смотрится роскошно и подчеркивает индивидуальность. Использование натуральной или эко-кожи остается в топе трендов осени-зимы 2025 года.
  • Комплект под пальто: светлый монохромный комплект из рубашки и брюк в светло-бежевых оттенках создает четкий контраст с насыщенным черным пальто, делая образ более сбалансированным и выразительным.
  • Акценты: тонкий коричневый ремешок на талии придает силуэту женственности, хотя главное внимание все же на кожаном пальто.

Этот образ идеально подходит для урбанистического стиля и подчеркивает актуальность максимальных длин и смелых фактур.

Оверсайз и кожа: Квиткова и Ефросинина показали самые модные пальто на осеньМаша Ефросинина (скриншот)

Главные тенденции осенней моды 2025

Оба образа - прекрасное воплощение главных трендов сезона:

  • длина макси - пальто и плащи длиной ниже колена или до щиколотки остаются в фаворе;
  • объемный силуэт - комфорт и возможность многослойности в одном образе;
  • природные и базовые цвета - коричневый, черный, песочный, бежевый становятся основой гардероба;
  • фактурность - сочетание мягких материалов шерсти, кашемира и смелой кожи придает образам особый характер.

Даша Квиткова и Маша Ефросинина показали, как правильно выбирать пальто в этом сезоне, сочетая комфорт, стиль и актуальные тренды.

Их образы вдохновляют поклонников моды обновить гардероб и уделить внимание качеству, фасонам и цветовым решениям, которые останутся актуальными не один сезон.

Вас также может заинтересовать

При написании материала были использованы страницы в Instagram Даши Квитковой и Маши Ефросининой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию