Овчаренко здобув 13-й титул на турнірі в Італії: відомо, скільки заробив тенісист

Олександр Овчаренко (фото: instagram.com/sashaovcharenko2001)
Автор: Катерина Урсатій

Український тенісист Олександр Овчаренко став переможцем парного турніру серії ITF M25 в італійському місті Леза. У фінальному матчі він разом зі своїм італійським партнером Джанлукою Каденассо переміг місцеву пару та здобув свій 13-й парний титул у кар’єрі.

Про результат поєдинку повідомляє РБК-Україна.

Фінальна битва: як українець та італієць здобули перемогу

У фінальному поєдинку перші сіяні - Овчаренко та Каденассо - зустрілися з італійським дуетом Франческо Форті/Джованні Орадіні, які мали третій номер посіву.

Напружений матч тривав 1 годину 29 хвилин і завершився з рахунком 6:7 (6:8), 6:3, 10:5 на користь українсько-італійської пари.

За час зустрічі Овчаренко і Каденассо зробили один сейв, допустили три подвійні помилки та реалізували три брейк-пойнти, тоді як їхні суперники змогли зробити два брейки.

Шлях до чемпіонства

На шляху до перемоги Овчаренко та Каденассо здобули чотири перемоги, не програвши жодного сету до фіналу:

  • Перше коло: обіграли Алессіо де Бернардіса та Едоардо Дзанаду (Італія) - 6:0, 6:3.
  • Чвертьфінал: перемогли Маттео Сьябасі та Самуеле Седжетті (Італія) - 7:5, 6:1.
  • Півфінал: здолали Джуліо Перего (Італія) та Казру Рахмані (Іран) - 6:2, 6:4.
  • Фінал: перемогли Франческо Форті та Джованні Орадіні (Італія) - 6:7(6), 6:3, 10:5.

Призові та рейтинг

За свій успіх на турнірі в Лезі Овчаренко отримав 25 рейтингових очок ATP та грошовий приз у розмірі 891 долара.

Свій попередній титул у парному розряді українець здобув у австрійському Крамзаху разом із земляком Владиславом Орловим.

Статистика та досягнення

Ця перемога стала для 23-річного Олександра Овчаренка 13-м титулом у парному розряді на рівні ITF за 25 зіграних фіналів.

У поточному сезоні це вже п'ятий здобутий трофей. Також варто зазначити, що на цьому ж турнірі в одиночному розряді український тенісист дійшов до півфіналу.

Раніше ми писали про найбільш високооплачуваних тенісних зірок у світі.

Також читайте про суперниць українок на старті US Open-2025.

