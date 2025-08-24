Овчаренко получил 13-й титул на турнире в Италии: известно, сколько заработал теннисист

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал победителем парного турнира серии ITF M25 в итальянском городе Леза. В финальном матче он вместе со своим итальянским партнером Джанлукой Каденассо победил местную пару и завоевал свой 13-й парный титул в карьере.
О результате поединка сообщает РБК-Украина.
В финальном поединке первые сеяные - Овчаренко и Каденассо - встретились с итальянским дуэтом Франческо Форти/Джованни Орадини, которые имели третий номер посева.
Напряженный матч длился 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 10:5 в пользу украинско-итальянской пары.
За время встречи Овчаренко и Каденассо совершили один сейв, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта, тогда как их соперники смогли сделать два брейка.
На пути к победе Овчаренко и Каденассо одержали четыре победы, не проиграв ни одного сета до финала:
За свой успех на турнире в Лези Овчаренко получил 25 рейтинговых очков ATP и денежный приз в размере 891 доллара.
Свой предыдущий титул в парном разряде украинец получил в австрийском Крамзахе вместе с земляком Владиславом Орловым.
Эта победа стала для 23-летнего Александра Овчаренко 13-м титулом в парном разряде на уровне ITF за 25 сыгранных финалов.
В текущем сезоне это уже пятый добытый трофей. Также стоит отметить, что на этом же турнире в одиночном разряде украинский теннисист дошел до полуфинала.
Ранее мы писали о самых высокооплачиваемых теннисных звездах в мире.
Также читайте о соперницах украинок на старте US Open-2025.