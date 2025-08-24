RU

Овчаренко получил 13-й титул на турнире в Италии: известно, сколько заработал теннисист

Александр Овчаренко (фото: instagram.com/sashaovcharenko2001)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский теннисист Александр Овчаренко стал победителем парного турнира серии ITF M25 в итальянском городе Леза. В финальном матче он вместе со своим итальянским партнером Джанлукой Каденассо победил местную пару и завоевал свой 13-й парный титул в карьере.

О результате поединка сообщает РБК-Украина.

Финальная битва: как украинец и итальянец одержали победу

В финальном поединке первые сеяные - Овчаренко и Каденассо - встретились с итальянским дуэтом Франческо Форти/Джованни Орадини, которые имели третий номер посева.

Напряженный матч длился 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 10:5 в пользу украинско-итальянской пары.

За время встречи Овчаренко и Каденассо совершили один сейв, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-поинта, тогда как их соперники смогли сделать два брейка.

Путь к чемпионству

На пути к победе Овчаренко и Каденассо одержали четыре победы, не проиграв ни одного сета до финала:

  • Первый круг: обыграли Алессио де Бернардиса и Эдоардо Дзанаду (Италия) - 6:0, 6:3.
  • Четвертьфинал: победили Маттео Сьябаси и Самуэле Седжетти (Италия) - 7:5, 6:1.
  • Полуфинал: одолели Джулио Перего (Италия) и Казру Рахмани (Иран) - 6:2, 6:4.
  • Финал: победили Франческо Форти и Джованни Орадини (Италия) - 6:7(6), 6:3, 10:5.

Призовые и рейтинг

За свой успех на турнире в Лези Овчаренко получил 25 рейтинговых очков ATP и денежный приз в размере 891 доллара.

Свой предыдущий титул в парном разряде украинец получил в австрийском Крамзахе вместе с земляком Владиславом Орловым.

Статистика и достижения

Эта победа стала для 23-летнего Александра Овчаренко 13-м титулом в парном разряде на уровне ITF за 25 сыгранных финалов.

В текущем сезоне это уже пятый добытый трофей. Также стоит отметить, что на этом же турнире в одиночном разряде украинский теннисист дошел до полуфинала.

Ранее мы писали о самых высокооплачиваемых теннисных звездах в мире.

Также читайте о соперницах украинок на старте US Open-2025.

