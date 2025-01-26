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В ОВА уточнили наслідки нічного удару по Харкову

Харків, Неділя 26 січня 2025 09:00
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В ОВА уточнили наслідки нічного удару по Харкову Фото: в ОВА уточнили наслідки удару по Харкову 26 січня
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вдарили дроном по Харкову вночі, 26 січня. В Основ'янському районі пошкоджені більше 10 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За його словами, внаслідок нічного удару "Шахеда" близько 04:43 в Основ'янському районі були пошкоджені вікна та дахи 12 приватних будинків.

"Постраждалих немає", - констатував Синєгубов.

Атака на Харків вдень 25 січня

Також голова ОВА показав фото наслідків удару дронами по кількох районах Харкова 25 січня.

"Протягом доби ворог завдавав ударів по Харкову безпілотниками типу "Молнія" та "Шахед". Це Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста", - розповів Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харкова 25 січня (t.me/synegubov)

Постраждали три людини, пошкоджені більше 10 автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель.

Нагадаємо, росіяни вдарили дронами по кількох районах Харкова 25 січня. Виникли перебої зі світлом та водою. Також повідомлялось, що постраждали троє людей.

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Харків Війна в Україні Дрони
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