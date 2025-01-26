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РФ атакувала Харків дронами: пошкоджено приватний будинок

Неділя 26 січня 2025 05:14
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РФ атакувала Харків дронами: пошкоджено приватний будинок Фото: профільні служби вже працюють на місці (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 26 грудня російські окупанти вкотре атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

"Сьогодні вночі Харків знову зазнав атаки БпЛА. Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста", - йдеться у повідомленні.

Терехов уточнив, що за попередньою інформацією, пошкоджено вікна, дах та частину будівлю. Водночас інформації про постраждалих немає.

Також мер додав, що профільні служби вже працюють на місці. Зокрема, обстежують пошкодження та надають необхідну допомогу.

Атака РФ дронами по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі через ворожу атаку БпЛА було пошкоджено багатоповерхівку у Вишневому Київської області. Внаслідок удару було зруйновано балкони житлового будинку з 5 по 9-й поверхи. Надзвичайники врятували 5 осіб, з яких двоє - діти. Крім цього, внаслідок атаки БпЛА у Фастівському районі горіло виробниче поселення.

Крім того, ворог у ніч на 25 січня атакував безпілотниками Чернігівську область. Цілями росіян була критична інфраструктура регіону, через що, в області і, зокрема в обласному центрі, частково зникло світло.

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