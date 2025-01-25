Окупанти вдарили по Харкову: у деяких районах можливі перебої зі світлом та водою

Росіяни вдарили дронами по трьох районах Харкова. Є постраждалі, перебої зі світлом та водою.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова", - розповів голова ОВА.

Холодногірський район

Як розповів мер, удар БПЛА припав на Холодногірський район.

"Інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив він.

Шевченківський район

Також зафіксовано ще один удар, попередньо, БПЛА "Молнія" у Шевченківському районі.

"За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа", - констатував Терехов.

Пізніше Терехов заперечив наявність постраждалих через удар дрона у Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі постраждали сім авто, інформації про постраждалих не надходило", - констатував він.

Київський район

Третій удар по Київському району міста.

"На даний час інформації про постраждалих немає", - розповів міський голова.

Перебої зі світлом та водою, можливі повторні удари

Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.

"Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян. Також можливі повторні удари по місту - будьте обережні", - додав очільник міста.