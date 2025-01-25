Окупанти вдарили по Харкову: у деяких районах можливі перебої зі світлом та водою
Росіяни вдарили дронами по трьох районах Харкова. Є постраждалі, перебої зі світлом та водою.
Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова", - розповів голова ОВА.
Холодногірський район
Як розповів мер, удар БПЛА припав на Холодногірський район.
"Інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив він.
Шевченківський район
Також зафіксовано ще один удар, попередньо, БПЛА "Молнія" у Шевченківському районі.
"За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа", - констатував Терехов.
Пізніше Терехов заперечив наявність постраждалих через удар дрона у Шевченківському районі.
"У Шевченківському районі постраждали сім авто, інформації про постраждалих не надходило", - констатував він.
Київський район
Третій удар по Київському району міста.
"На даний час інформації про постраждалих немає", - розповів міський голова.
Перебої зі світлом та водою, можливі повторні удари
Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.
"Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян. Також можливі повторні удари по місту - будьте обережні", - додав очільник міста.
Атаки РФ на Харків
Російська армія постійно обстрілює Харків з Бєлгородської області. Як повідомлялось, у Харкові пролунав вибух 24 січня. Того дня місто знаходилося під масованою атакою дронів РФ, фіксувався "приліт".
Крім того, останнім часом окупнти часто використовують дрони "Молнія" для ударів по Харкову. Наприклад, 9 січня російські окупанти атакували Харків. Росіяни вдарили по місту дроном типу "Молнія".
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