ua en ru
Сб, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Окупанти вдарили по Харкову: у деяких районах можливі перебої зі світлом та водою

Харків, Субота 25 січня 2025 14:10
UA EN RU
Окупанти вдарили по Харкову: у деяких районах можливі перебої зі світлом та водою Фото: окупанти вдарили по Харкову 25 січня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вдарили дронами по трьох районах Харкова. Є постраждалі, перебої зі світлом та водою.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти вдарили безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова", - розповів голова ОВА.

Холодногірський район

Як розповів мер, удар БПЛА припав на Холодногірський район.

"Інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив він.

Шевченківський район

Також зафіксовано ще один удар, попередньо, БПЛА "Молнія" у Шевченківському районі.

"За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці прильоту пожежа", - констатував Терехов.

Пізніше Терехов заперечив наявність постраждалих через удар дрона у Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі постраждали сім авто, інформації про постраждалих не надходило", - констатував він.

Київський район

Третій удар по Київському району міста.

"На даний час інформації про постраждалих немає", - розповів міський голова.

Перебої зі світлом та водою, можливі повторні удари

Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.

"Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян. Також можливі повторні удари по місту - будьте обережні", - додав очільник міста.

Атаки РФ на Харків

Російська армія постійно обстрілює Харків з Бєлгородської області. Як повідомлялось, у Харкові пролунав вибух 24 січня. Того дня місто знаходилося під масованою атакою дронів РФ, фіксувався "приліт".

Крім того, останнім часом окупнти часто використовують дрони "Молнія" для ударів по Харкову. Наприклад, 9 січня російські окупанти атакували Харків. Росіяни вдарили по місту дроном типу "Молнія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Через атаку дронів у Київській області постраждала маленька дитина
Через атаку дронів у Київській області постраждала маленька дитина
DAILY
Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Тактика Кремля. По яких цілях б'ють росіяни і чи може Україна "посадити" літаки РФ