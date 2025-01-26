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В ОВА уточнили последствия ночного удара по Харькову

Харьков, Воскресенье 26 января 2025 09:00
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В ОВА уточнили последствия ночного удара по Харькову Фото: в ОВА уточнили последствия удара по Харькову 26 января
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ударили дроном по Харькову ночью, 26 января. В Основянском районе повреждены более 10 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По его словам, в результате ночного удара "Шахеда" около 04:43 в Основянском районе были повреждены окна и крыши 12 частных домов.

"Пострадавших нет", - констатировал Синегубов.

Атака на Харьков днем 25 января

Также глава ОВА показал фото последствий удара дронами по нескольким районам Харькова 25 января.

"В течение суток враг наносил удары по Харькову беспилотниками типа "Молния" и "Шахед". Это Шевченковский, Киевский, Холодногорский, Основянский районы города", - рассказал Синегубов.

Последствия обстрела Харькова 25 января (t.me/synegubov)

Пострадали три человека, повреждены более 10 автомобилей, остекление жилых домов, окна нежилых зданий.

Напомним, россияне ударили дронами по нескольким районам Харькова 25 января. Возникли перебои со светом и водой. Также сообщалось, что пострадали три человека.

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