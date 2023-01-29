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ОВА про ситуацію зі світлом в Одесі: стан не критичний, але прогнози робити не можна

Фото: яка ситуація зі світлом в Одеській області після останнього обстрілу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Ситуація в енергосистемі Одеської області все ще залишається доволі складною після останніх обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі національного телемарафону.

За його словами, енергетики ведуть цілодобову роботу над відновленням енергосистеми. Однак окрім екстерних відключень доводиться застосовувати ще й аварійні.

"Наші енергетики працюють цілодобово. Крім екстрених є й аварійні відключення, бо то трансформатор згорить, то якісь інші питання. Але по кілька годин електроенергія з'являється в помешканнях наших жителів... Сподіваюся, що за деякий час зможемо вийти хоча б на стабілізаційні графіки", - сказав Братчук.

Він також зауважив, що наразі не можна робити прогнози про те, коли область вийде на графіки відключення електроенергії.

"Я не буду робити прогнози (по термінах виходу на графіки - ред.)... Це як на фронті, ситуація дуже динамічна і вона змінюється. Тому тут без прогнозів. Але працюють цілодобово", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що ситуація з енергопостачанням на Одещині залишається дуже важкою. Тимчасово ситуація покращиться у південних та північних районах області.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, коли Одеса та область зможуть повернутися до графіків відключення світла.

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ОдесаЕлектроенергіяГрафік відключення світла