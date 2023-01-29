ОВА о ситуации со светом в Одессе: ситуация не критична, но прогнозы делать нельзя

Ситуация в энергосистеме Одесской области все еще остается сложной после последних обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире национального телемарафона.
По его словам, энергетики ведут круглосуточную работу по восстановлению энергосистемы. Однако, кроме экстерных отключений, приходится применять еще и аварийные.
"Наши энергетики работают круглосуточно. Помимо экстренных есть и аварийные отключения, потому что трансформатор сгорит, то какие-то другие вопросы. Но через несколько часов электроэнергия появляется в жилищах наших жителей... Надеюсь, что через некоторое время сможем выйти хотя бы на стабилизационные. графики", - сказал Братчук.
Он также отметил, что пока нельзя делать прогнозы о том, когда область выйдет на графики отключения электроэнергии.
"Я не буду делать прогнозы (по срокам выхода на графики – ред.)... Это как на фронте, ситуация очень динамичная и она меняется. Поэтому здесь без прогнозов. Но работают круглосуточно", - заявил он.
Ранее сообщалось, что ситуация с энергоснабжением в Одесской области остается очень тяжелой. Временная ситуация улучшится в южных и северных районах области.
Напомним, РБК-Украина писала о том, когда Одесса и область смогут вернуться к графику отключения света.
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