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ОВА о ситуации со светом в Одессе: ситуация не критична, но прогнозы делать нельзя

Фото: какая ситуация со светом в Одесской области после последнего обстрела (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Ситуация в энергосистеме Одесской области все еще остается сложной после последних обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Одесской ОВА Сергея Братчука в эфире национального телемарафона.

По его словам, энергетики ведут круглосуточную работу по восстановлению энергосистемы. Однако, кроме экстерных отключений, приходится применять еще и аварийные.

"Наши энергетики работают круглосуточно. Помимо экстренных есть и аварийные отключения, потому что трансформатор сгорит, то какие-то другие вопросы. Но через несколько часов электроэнергия появляется в жилищах наших жителей... Надеюсь, что через некоторое время сможем выйти хотя бы на стабилизационные. графики", - сказал Братчук.

Он также отметил, что пока нельзя делать прогнозы о том, когда область выйдет на графики отключения электроэнергии.

"Я не буду делать прогнозы (по срокам выхода на графики – ред.)... Это как на фронте, ситуация очень динамичная и она меняется. Поэтому здесь без прогнозов. Но работают круглосуточно", - заявил он.

Ранее сообщалось, что ситуация с энергоснабжением в Одесской области остается очень тяжелой. Временная ситуация улучшится в южных и северных районах области.

Напомним, РБК-Украина писала о том, когда Одесса и область смогут вернуться к графику отключения света.

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ОдессаЭлектроэнергияГрафик отключения света