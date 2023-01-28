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Яка ситуація зі світлом в Одеській області після останнього обстрілу: відповідь ОВА

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Субота 28 січня 2023 15:42
Яка ситуація зі світлом в Одеській області після останнього обстрілу: відповідь ОВА Фото: яка ситуація зі світлом в Одеській області після останнього обстрілу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація з енергопостачанням в Одеській області залишається дуже важкою. Тимчасово стане кращою для південних й північних регіонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА Антона Шалигайла.

"Найгірша ситуація виникає, коли під ракетні удари попадає енергообладнання нашої області. Тоді ж виникають інші проблеми, але технічного характеру, які ускладнюють фізичну передачу й розподіл енергії по регіону. Саме це сталось під час останньої атаки по Одеській області", - заявив Шалигайло.

За словами директора Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА, вже було відновлено роботу централізованого водопостачання, водовідведення й об'єктів теплозабезпечення.

"Трохи краща деякий час буде ситуація зі світлом у південних й північних регіонах Одеської області. Їм надаватимуться частина потужності, які поки фізично не можуть взяти одеські райони", - додав Шалигайло.

Нападаємо, РБК-Україа писало про те, коли Одеса та область зможуть повернутись до графіків відключення світла.

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