В ОВА оновили дані про наслідки російського удару по Одесі

В Одесі внаслідок сьогоднішніх російських ракетних ударів кількість постраждалих збільшилася до 75 людей, число загиблих залишається таким самим - 20 громадян.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Чиновник оновив дані щодо наслідків ворожої атаки в Одесі.

Загиблі та постраждалі

"В результаті ракетного обстрілу постраждало 75 осіб, у тому числі 20 осіб загинуло (серед них - 1 медик та 1 рятувальник ДСНС). Всього до лікувальних закладів звернулось 55 осіб", - розповів очільник адміністрації.

Кіпер зазначив, що 42 людини отримують стаціонарне лікування, а 9 осіб знаходяться у важкому стані.

В ОВА нагадали, що у суботу, 16 березня, в Одесі та області оголошено День жалоби.

Ситуація з газом та світлом

Крім того, додав він, були пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання у місті.

Станом на 22:00 вже було відновлено електропостачання 531 абонента, і без напруги залишаються ще 4. Роботи продовжаться завтра вранці.

"Без газопостачання 800 абонентів. Термін відновлення - 16.03.2024 (до кінця дня)", - розповів Кіпер.

Він додав, що аварійні та комунальні служби продовжують працювати на місці.

Російський обстріл Одеси 15 березня

Раніше повідомлялося, що 15 березня війська РФ завдали ударів по Одесі із застосуванням балістичних ракет "Іскандер-М". Інтервенти били по цивільній інфраструктурі міста.

Після першої атаки російські терористи повторно вдарили по Одесі, коли на місце "прильоту" прибули рятувальники та медики.

Через ворожі обстріли у місті було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Як зазначили в ДСНС, рятувальні роботи та розбір завалів доводиться переривати через загрозу нових російських ударів по Одесі.

Подробиці про сьогоднішній російський удар Одесі - читайте у матеріалі РБК-Україна.