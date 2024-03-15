ua en ru
Пт, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ОВА обновили данные о последствиях российского удара по Одессе

Одесса, Пятница 15 марта 2024 22:26
UA EN RU
В ОВА обновили данные о последствиях российского удара по Одессе Фото: последствия ракетных ударов российских войск по Одессе 15 марта (t.me/odesacityofficial)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в результате сегодняшних российских ракетных ударов количество пострадавших увеличилось до 75 человек, число погибших остается прежним - 20 граждан.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Чиновник обновил данные о последствиях вражеской атаки в Одессе.

Погибшие и пострадавшие

"В результате ракетных обстрелов пострадали 75 человек, в том числе 20 человек погибли (среди них - 1 медик и 1 спасатель ГСЧС). Всего в лечебные учреждения обратилось 55 человек", - рассказал глава администрации.

Кипер отметил, что 42 человека получают стационарное лечение, а 9 человек находятся в тяжелом состоянии.

В ОВА напомнили, что в субботу, 16 марта, в Одессе и области объявлен День траура.

Ситуация с газом и светом

Кроме того, добавил он, повреждены инженерные коммуникации газо- и электроснабжения в городе.

По состоянию на 22:00 уже было возобновлено электроснабжение 531 абонента, и без напряжения остаются еще 4. Работы продолжатся завтра утром.

"Без газоснабжения 800 абонентов. Срок восстановления - 16.03.2024 (до конца дня)", - рассказал Кипер.

Он добавил, что аварийные и коммунальные службы продолжают работу на месте.

Российский обстрел Одессы 15 марта

Ранее сообщалось, что 15 марта войска РФ нанесли удары по Одессе с применением баллистических ракет "Искандер-М". Интервенты били по гражданской инфраструктуре города.

После первой атаки российские террористы повторно ударили по Одессе, когда на место прилета прибыли спасатели и медики.

Из-за вражеских обстрелов в городе было разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, авто скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Как отметили в ГСЧС, спасательные работы и разбор завалов приходится прерывать из-за угрозы новых российских ударов по Одессе.

Подробности о сегодняшнем российском ударе Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине Ракетный удар
NEWS
Ход Сырского. Как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом
Ход Сырского. Как ВСУ закрывают "болевые точки" на фронте и решится ли исход войны летом
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте