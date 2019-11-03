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Ответсвенность за убийство солдат в Мали взяло "Исламское государство"

Новости » Общество     03.11.2019 - 01:31
Ответсвенность за убийство солдат в Мали взяло "Исламское государство"
Иллюстративное фото (United Nations)

В результате атаки погибли 53 солдата

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на солдат северо-востоке Мали. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в результате атаки погибли по меньшей мере 53 солдата. В субботу, 2 ноября, информационное агентство Amaq, сообщило об ответственности ИГ, не приводя доказательств.

Правительство Мали заявило, что солдаты и один мирный житель были убиты в результате нападения на армейский пост в северной части Мали в результате одного из самых смертоносных ударов по вооруженным силам страны Западной Африки за последнее время.

Нападение произошло в населенном пункте Инделимане, что недалеко от границы с Нигером. Министр коммуникаций Йайа Сангаре заявил, что среди военных также есть пропавшие без вести. В район нападения было направлено военное подкрепление, также ведется поиск нападавших.

Напомним, в октябре от взрыва неизвестного самодельного устройства погиб участник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали.

Ранее в Центральноафриканской Республике потерпел крушение вертолет миротворческий миссии ООН, в результате чего погибли три человека.

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