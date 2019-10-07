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Миротворец ООН погиб в Мали

Новости » Политика    07.10.2019 - 07:12
Миротворец ООН погиб в Мали
Фото: ООН (United Nations)

Миротворец наткнулся на неизвестное взрывное устройство

От взрыва неизвестного самодельного устройства погиб участник Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали. Как передает РБК-Украина, об этом говорится на сайте ООН.

Погибший миротворец был родом из Чада. Еще трое человек получили серьезные ранения. Соболезнования родным погибшего и потерпевших передал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Также по данным ООН, в другом отдельном инциденте ранее неизвестные лица напали на временную оперативную базу миссии в Бандиагаре, регион Мопти. Один миротворец из Того был серьезно ранен.

"Генеральный секретарь призывает малийские власти, а также вооруженные группы, подписавшие мирное соглашение, приложить все усилия для выявления лиц, совершивших эти нападения, с тем чтобы они могли быть быстро привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее в Центральноафриканской Республике потерпел крушение вертолет миротворческий миссии ООН, в результате чего погибли три человека.

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