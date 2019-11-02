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В Мали произошло нападение на военных, более полусотни погибших

Новости » Происшествия     02.11.2019 - 08:57
В Мали произошло нападение на военных, более полусотни погибших
Фото: солдаты в Мали (из открытых источников)

Среди погибших один гражданский

В Мали вечером 1 ноября в результате нападения на военный объект погибли более 50 человек, среди них один гражданский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, нападение произошло в населенном пункте Инделимане, что недалеко от границы с Нигером. Министр коммуникаций Йайа Сангаре заявил, что в результате "террористического акта" на востоке Мали погибли 53 военнослужащих и одно гражданское лицо. Среди военных также есть пропавшие без вести.

В вооруженных силах Мали отметили, что пока ситуация остается контролируемой. В район нападения было направлено военное подкрепление, также ведется поиск нападавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мали произошли вооруженные нападения на две деревни в центральной части страны. В результате нападений погиб по меньшей мере 41 человек. Наибольшее количество жертв зафиксировано в селе Йоро, где были убиты 24 человека.

Также РБК-Украина писало, что в Мали от взрыва неизвестно самодельного устройства погиб миротворец ООН. В результате взрыва пострадали еще трое человек, они получили серьезные ранения. Погибший военный был родом из Чада.

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