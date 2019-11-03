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Відповідальність за вбивство солдатів в Малі взяла "Ісламська держава"

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 01:31
Відповідальність за вбивство солдатів в Малі взяла "Ісламська держава"
Ілюстративне фото (United Nations)

В результаті атаки загинули 53 солдата

Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) взяло на себе відповідальність за напад на солдатів північному сході Малі. Про це повідомляє Reuters.

Наголошується, що в результаті атаки загинули щонайменше 53 солдата. У суботу, 2 листопада, інформаційне агентство Amaq, повідомило про відповідальність ІД, не наводячи доказів.

Уряд Малі заявив, що солдати і один мирний житель були вбиті в результаті нападу на армійський пост в північній частині Малі в результаті одного з найбільш смертоносних ударів по збройних силах країни Західної Африки за останній час.

Напад стався в населеному пункті Інделіман, що недалеко від кордону з Нігером. Міністр комунікацій Яя Сангаре заявив, що серед військових також є зниклі безвісти. В район нападу було направлено військове підкріплення, також ведеться пошук нападників.

Нагадаємо, в жовтні від вибуху невідомого саморобного пристрою загинув учасник Багатопрофільнї комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі.

Раніше в Центральноафриканській Республіці зазнав аварії вертоліт миротворчої місії ООН, в результаті чого загинули троє людей.

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