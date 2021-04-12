В ответ на санкции Иран приостановил сотрудничество с ЕС по терроризму и беженцам

Иран в ответ на санкции Евросоюза приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность введения ответных ограничений на действия Брюсселя.

"МИД Ирана в ответ на действия Европейского Союза приостанавливает всеобъемлющие переговоры с ЕС, включая диалог по правам человека и все виды сотрудничества, вытекающие из этих переговоров, особенно в сфере терроризма, наркотиков и беженцев", - заявил Хатибзаде.

Дипломат уточнил, что власти страны осуждают решение Евросоюза продлить санкции против Ирана и считают их безосновательными. По его словам, Тегеран рассматривает возможность ответных ограничительных мер в отношении Брюсселя.

Напомним, 12 апреля Евросоюз продлил на год санкции против Ирана из-за нарушения прав человека в исламской республике. Кроме того, в "черный" список были добавлены восемь человек и три организации.