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В ответ на санкции Иран приостановил сотрудничество с ЕС по терроризму и беженцам

Автор: РБК-Украина

Иран в ответ на санкции Евросоюза приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность введения ответных ограничений на действия Брюсселя.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Fars News.

"МИД Ирана в ответ на действия Европейского Союза приостанавливает всеобъемлющие переговоры с ЕС, включая диалог по правам человека и все виды сотрудничества, вытекающие из этих переговоров, особенно в сфере терроризма, наркотиков и беженцев", - заявил Хатибзаде.

Дипломат уточнил, что власти страны осуждают решение Евросоюза продлить санкции против Ирана и считают их безосновательными. По его словам, Тегеран рассматривает возможность ответных ограничительных мер в отношении Брюсселя.

Напомним, 12 апреля Евросоюз продлил на год санкции против Ирана из-за нарушения прав человека в исламской республике. Кроме того, в "черный" список были добавлены восемь человек и три организации.

Отметим, Евросоюз впервые ввел санкции против Ирана с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) в 2015 году, в рамках которого ЕС обязался отменить санкции, связанные с развитием ядерной программы.

РБК-Украина сообщало, что США готовы отменить санкции, которые идут вразрез с ядерной сделкой с Ираном. При этом требование иранских властей отменить все санкции приведет к тупику.

Ранее, президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Ограничительные меры Вашингтон продолжил на год.

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Новости Украины ЕвросоюзИранСанкции
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