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ЕС согласовал санкции против восьми граждан и трех юрлиц Ирана

Новина українською → Брюссель, Среда 31 марта 2021 20:48
ЕС согласовал санкции против восьми граждан и трех юрлиц Ирана Фото: ЕС согласовал санкции против Ирана (flickr.com european_parliament)
Автор: Андрей Козловский

Комитет постоянных представителей Евросоюза в среду принял решение о введении запретительных мер за нарушения прав человека в Иране в отношении восьми физических и трех юридических лиц. Они будут официально утверждены Советом ЕС и вступят в силу в ближайшие дни.

Об этом сообщает Reuters

Как сообщается, санкции будут введены в связи с жестким подавлением протестов в Иране в 2019 году.

Запретительные меры приняты в рамках нового санкционного механизма ЕС по правам человека, в который ЕС уже внес несколько граждан России и Китая, чем вызвал новый виток напряженности в отношениях с Москвой, и, особенно Пекином, впервые столкнувшимся с санкциями Евросоюза.

Отмечается, что ЕС впервые ввел санкции против Ирана с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) в 2015 году, в рамках которого Евросоюз обязался отменить санкции, связанные с развитием ядерной программы.

Напомним, в Европейском Союзе утвердили санкции против России, Китая, Северной Кореи из-за нарушения прав человека.

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