Президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Ограничительные меры Вашингтон продолжил на год.

Его заявление опубликовано на сайте Белого дома .

В частности, Байден в документе отмечает распространение и разработку Ираном вооружений, его кампанию региональной агрессии, поддержку террористических групп, а также злонамеренные действия Корпуса стражей исламской революции.

"Действия и политика правительства Ирана продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - указано в сообщении.