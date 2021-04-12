RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У відповідь на санкції Іран припинив співпрацю з ЄС з тероризму і біженцям

Автор: РБК-Україна

Іран у відповідь на санкції Євросоюзу припинив співпрацю з ЄС з прав людини, тероризму, наркотиків і біженцям. У Тегерані заявили, що розглядають можливість введення відповідних обмежень на дії Брюсселя.

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде, передає Fars News.

"МЗС Ірану у відповідь на дії Європейського Союзу призупиняє всеосяжні переговори з ЄС, включаючи діалог з прав людини і всі види співпраці, що випливають з цих переговорів, особливо в сфері тероризму, наркотиків і біженців", - заявив Хатібзаде.

Дипломат уточнив, що влада країни засуджують рішення Євросоюзу продовжити санкції проти Ірану і вважають їх безпідставними. За його словами, Тегеран розглядає можливість відповідних обмежувальних заходів щодо Брюсселя.

Нагадаємо, 12 квітня Євросоюз продовжив на рік санкції проти Ірану через порушення прав людини в ісламській республіці. Крім того, в "чорний" список були додані вісім чоловік і три організації.

Відзначимо, Євросоюз вперше ввів санкції проти Ірану з моменту укладення Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (СВПД) в 2015 році, в рамках якого ЄС зобов'язався скасувати санкції, пов'язані з розвитком ядерної програми.

РБК-Україна повідомляло, що США готові скасувати санкції, які йдуть врозріз з ядерної угодою з Іраном. При цьому вимога іранської влади скасувати всі санкції призведе до глухого кута.

Раніше, президент США Джо Байден продовжив дію санкцій проти Ірану, введених в 1995 році. Обмежувальні заходи Вашингтон продовжив на рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзІранСанкції
Читайте також
Україна може потрапити під санкції через невиконання рішень ЄСПЛ, - Гілецький
У Німеччині заговорили про вихід з ЄС
Україна ввела санкції проти двох власників "Донецькоблгазу"
Прогноз погоди