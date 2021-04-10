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В США готовы отменить санкции против Ирана, идущие вразрез с ядерной сделкой

Новина українською → США, Суббота 10 апреля 2021 02:40
В США готовы отменить санкции против Ирана, идущие вразрез с ядерной сделкой Фото: Капитолий США (Samuel Corum/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

США готовы отменить санкции, которые идут вразрез с ядерной сделкой с Ираном. При этом требование иранских властей отменить все санкции приведет к тупику.

Об этом заявил чиновник из Госдепартамента.

Он также раскритиковал подход предыдущей администрации Дональда Трампа в давлении на Иран.

"Соединенные штаты увидели на переговорах в Вене признаки того, что Иран намерен вернуться к ядерной сделке, однако требование Ирана снять все введенные после 2017 года санкции неприемлемо для США", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Ранее Госдепартамент США заявил о готовности смягчить санкции против Ирана. При этом в Вашингтоне ожидают, что санкции будут отменены не в одностороннем порядке.

Напомним, президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Ограничительные меры Вашингтон продолжил на год.

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