В США готовы отменить санкции против Ирана, идущие вразрез с ядерной сделкой
США готовы отменить санкции, которые идут вразрез с ядерной сделкой с Ираном. При этом требование иранских властей отменить все санкции приведет к тупику.
Об этом заявил чиновник из Госдепартамента.
Он также раскритиковал подход предыдущей администрации Дональда Трампа в давлении на Иран.
"Соединенные штаты увидели на переговорах в Вене признаки того, что Иран намерен вернуться к ядерной сделке, однако требование Ирана снять все введенные после 2017 года санкции неприемлемо для США", - заявил журналистам высокопоставленный чиновник Госдепартамента.
Ранее Госдепартамент США заявил о готовности смягчить санкции против Ирана. При этом в Вашингтоне ожидают, что санкции будут отменены не в одностороннем порядке.
Напомним, президент США Джо Байден продлил действие санкций против Ирана, введенных в 1995 году. Ограничительные меры Вашингтон продолжил на год.