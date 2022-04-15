В ответ на потопленную "Москву" оккупанты ударили по ракетному заводу под Киевом

Российские оккупанты в ответ на потопленный крейсер "Москва" в ночь на 15 апреля нанесли удар по ракетному заводу под Киевом. Речь идет о Жулянском машиностроительном заводе "Визар".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна "Укроборонпром".