У відповідь на потоплену "Москву" окупанти вдарили по ракетному заводу під Києвом

Російські окупанти у відповідь на потоплений крейсер "Москва" у ніч на 15 квітня завдали удару по ракетному заводу під Києвом. Йдеться про Жулянський машинобудівний завод "Візар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу концерну "Укроборонпром".
"15 квітня близько 01:30 Росія завдала ударів по одному з ракетних підприємств державного оборонно-промислового комплексу - ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що окупанти завдали удару після того, як "ширвжиток" українського виробництва, як називали в Росії продукцію заводу, втопив флагман Чорноморського флоту вартістю майже 1 млрд доларів. У концерні уточнили, що мова йде про дві ракети РК-360мц "Нептун".
В "Укроборонпромі" відмовилися розкрити наслідки удару по заводу, закликавши обмежитися тільки офіційною інформацією. У корпорації додали, що Україні є чим воювати, незважаючи на постійні ракетні атаки окупантів.
Нагадаємо, в ніч на 15 квітня в Києві та області пролунало кілька вибухів. Повідомлялося, що одна з ракет потрапила в "військовий об'єкт". У російському Міноборони, у свою чергу, заявили про нібито знищення заводу "Візар".
Зазначимо, ввечері 14 квітня стало відомо про атаку крейсера "Москва" українськими ракетами "Нептун". Росія спочатку відмовлялася визнати, що корабель затонуть, але потім підтвердила цей факт.
При цьому Москва стверджує, що екіпаж крейсера евакуювали і доставили в окупований Севастополь. За даними Держприкордонслужби України, росіяни не змогли врятувати екіпаж корабля через шторм.
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