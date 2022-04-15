У відповідь на потоплену "Москву" окупанти вдарили по ракетному заводу під Києвом

Російські окупанти у відповідь на потоплений крейсер "Москва" у ніч на 15 квітня завдали удару по ракетному заводу під Києвом. Йдеться про Жулянський машинобудівний завод "Візар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу концерну "Укроборонпром".