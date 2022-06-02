Отведите силы и гарантируйте ненападение: в МИД ответили Лаврову касаемо "разминирования порта"

Вместе с союзниками Украина работает над попыткой обеспечения функционирования морских путей экспорта украинской хозяйственной продукции, в том же числе и зерна. Россия, со своей стороны, обязана гарантировать ненападение и разблокировать порты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия якобы готова обеспечить проход украинских судов с зерном в Средиземное море, если Украина "решит проблему с разминированием".

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