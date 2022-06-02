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Відведіть сили й гарантуйте ненапад: в МЗС відповіли Лаврову щодо "розмінування порту"

Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергій Пишкін

Разом з союзниками Україна працює над спробою забезпечення функціонування морських шляхів експорту української господарської продукції, у тому ж числі й зерна. Росія, зі свого боку, зобов’язана гарантувати ненапад й розблокувати порти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС Олега Ніколенка.

Як коментує МЗС ситуацію з блокування українських портів:

  • під час вторгнення на територію України, Росія взяла в облогу морські порти й замінувала частину морської акваторії. Також окупанти регулярно намагаються прорвати оборону Одеси та інших прибережних міст;
  • через блокаду Україна досі не може експортувати близько 22 млн тон зерна, які застрягли в портах. Росія, зі свого боку, продовжує красти зерно, аби незаконно продати його третім країнам;
  • воєнні злочини Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи;
  • Україна працює з союзниками щодо організації міжнародної місії, яка повинна вирішити питання функціонування морських шляхів експорту;
  • Росія, в якості першого кроку, повинна відвести сили від акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад;
  • Україна й надалі віддана пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному й Азовських морях, аби запобігти продовольчій кризі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія нібито готова забезпечити прохід українських суден з зерном у Середземне море, якщо Україна "вирішить проблему з розмінуванням".

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