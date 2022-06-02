Відведіть сили й гарантуйте ненапад: в МЗС відповіли Лаврову щодо "розмінування порту"

Разом з союзниками Україна працює над спробою забезпечення функціонування морських шляхів експорту української господарської продукції, у тому ж числі й зерна. Росія, зі свого боку, зобов’язана гарантувати ненапад й розблокувати порти.
Як коментує МЗС ситуацію з блокування українських портів:
під час вторгнення на територію України, Росія взяла в облогу морські порти й замінувала частину морської акваторії. Також окупанти регулярно намагаються прорвати оборону Одеси та інших прибережних міст;
через блокаду Україна досі не може експортувати близько 22 млн тон зерна, які застрягли в портах. Росія, зі свого боку, продовжує красти зерно, аби незаконно продати його третім країнам;
воєнні злочини Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи;
Україна працює з союзниками щодо організації міжнародної місії, яка повинна вирішити питання функціонування морських шляхів експорту;
Росія, в якості першого кроку, повинна відвести сили від акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад;
Україна й надалі віддана пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному й Азовських морях, аби запобігти продовольчій кризі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія нібито готова забезпечити прохід українських суден з зерном у Середземне море, якщо Україна "вирішить проблему з розмінуванням".