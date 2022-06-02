Відведіть сили й гарантуйте ненапад: в МЗС відповіли Лаврову щодо "розмінування порту"

Разом з союзниками Україна працює над спробою забезпечення функціонування морських шляхів експорту української господарської продукції, у тому ж числі й зерна. Росія, зі свого боку, зобов’язана гарантувати ненапад й розблокувати порти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС Олега Ніколенка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія нібито готова забезпечити прохід українських суден з зерном у Середземне море, якщо Україна "вирішить проблему з розмінуванням".

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