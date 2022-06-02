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Отведите силы и гарантируйте ненападение: в МИД ответили Лаврову касаемо "разминирования порта"

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 12:19
Отведите силы и гарантируйте ненападение: в МИД ответили Лаврову касаемо "разминирования порта" Фото: Олег Николенко, пресс-секретарь МИДа (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергей Пышкин

Вместе с союзниками Украина работает над попыткой обеспечения функционирования морских путей экспорта украинской хозяйственной продукции, в том же числе и зерна. Россия, со своей стороны, обязана гарантировать ненападение и разблокировать порты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Олега Николенко.

Как комментирует МИД ситуацию по блокированию украинских портов:

  • во время вторжения на территорию Украины, Россия взяла в осаду морские порты и заминировала часть морской акватории. Также оккупанты регулярно пытаются прорвать оборону Одессы и других прибрежных городов;
  • из-за блокады Украина до сих пор не может экспортировать около 22 млн тонн зерна, которые застряли в портах. Россия, со своей стороны, продолжает воровать зерно, чтобы незаконно продать его третьим странам;
  • военные преступления России могут привести к мировому продовольственному кризису;
  • Украина работает с союзниками по организации международной миссии, которая должна решить вопрос функционирования морских путей экспорта;
  • Россия, в качестве первого шага, должна отвести силы от акватории вокруг Украины и предоставить безопасности гарантии о ненападении;
  • Украина и в дальнейшем привержена поиску путей деблокирования маршрутов в Черном и Азовских морях, чтобы предотвратить продовольственный кризис.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия якобы готова обеспечить проход украинских судов с зерном в Средиземное море, если Украина "решит проблему с разминированием".

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