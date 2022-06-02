ru ua
Чт, 02 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відведіть сили й гарантуйте ненапад: в МЗС відповіли Лаврову щодо "розмінування порту"

Новость на русском →
Четвер 02 червня 2022 12:19
Відведіть сили й гарантуйте ненапад: в МЗС відповіли Лаврову щодо "розмінування порту" Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Сергій Пишкін

Разом з союзниками Україна працює над спробою забезпечення функціонування морських шляхів експорту української господарської продукції, у тому ж числі й зерна. Росія, зі свого боку, зобов’язана гарантувати ненапад й розблокувати порти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС Олега Ніколенка.

Як коментує МЗС ситуацію з блокування українських портів:

  • під час вторгнення на територію України, Росія взяла в облогу морські порти й замінувала частину морської акваторії. Також окупанти регулярно намагаються прорвати оборону Одеси та інших прибережних міст;
  • через блокаду Україна досі не може експортувати близько 22 млн тон зерна, які застрягли в портах. Росія, зі свого боку, продовжує красти зерно, аби незаконно продати його третім країнам;
  • воєнні злочини Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи;
  • Україна працює з союзниками щодо організації міжнародної місії, яка повинна вирішити питання функціонування морських шляхів експорту;
  • Росія, в якості першого кроку, повинна відвести сили від акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад;
  • Україна й надалі віддана пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному й Азовських морях, аби запобігти продовольчій кризі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія нібито готова забезпечити прохід українських суден з зерном у Середземне море, якщо Україна "вирішить проблему з розмінуванням".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
Меркель після трьох місяців мовчання висловила солідарність з Україною
DAILY
Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сценарії війни. Як далеко може зайти російська армія в Україні