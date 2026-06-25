Оттава відправляє кораблі ВМФ до берегів Індо-Тихоокеанського регіону

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що це також прагнення Оттави побудувати тісніші торгівельні відносини з Китаєм.

"Ми зміцнюємо нашу присутність тут з Японією, з Кореєю, з Філіппінами. Але ми також - дисципліновано - керуємо нашими відносинами з Китаєм", заявив міністр оборони.

Канадські військово-морські судна прибудуть до Індо-Тихоокеанського регіону у серпні та листопаді для навчань, які також включатимуть заходи в порти Японії, заявив Макгінті під час візиту до Токіо на посаді голови делегації оборонної торгівлі, що складається зі 175 організацій та близько 300 представників.

За словами члена делегації, на сьогодні, 25 червня, заплановано підписання трьох угод про співпрацю в оборонній сфері між японськими та канадськими компаніями.

"У нас тут давні стосунки, але ми хочемо розвивати їх глибше та ширше. У сфері оборони ми шукаємо високоякісні дослідження, штучний інтелект, квантову технологію, криптографію – де Канада та Японія досягають успіху. Ми розглядаємо інженерію, дизайн, морські системи", - сказав Макгінті.

Спонукання Канади поглибити оборонні зв'язки з Японією відбувається на тлі пошуку оборонних та торгівельних партнерів за межами Північної Америки, враховуючи нестабільні відносини зі США з моменту повернення до влади президента Дональда Трампа, зазначається у статті агенції.