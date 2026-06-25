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Оттава отправляет корабли ВМФ к берегам Индо-Тихоокеанского региона

06:33 25.06.2026 Чт
2 мин
Почему там важно присутствие канадских ВМС?
aimg Филипп Бойко
Фото: канадские военные (Getty Images)

Канада планирует в этом году отправить военные корабли в Индо-Тихоокеанский регион в двух миссиях. Это часть шага по углублению военных связей с региональными союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что это также стремление Оттавы построить более тесные торговые отношения с Китаем.

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"Мы укрепляем наше присутствие здесь с Японией, с Кореей, с Филиппинами. Но мы также - дисциплинированно - руководим нашими отношениями с Китаем", заявил министр обороны.

Канадские военно-морские суда прибудут в Индо-Тихоокеанский регион в августе и ноябре для учений, которые также будут включать мероприятия в порты Японии, заявил Макгинти во время визита в Токио в должности главы делегации оборонной торговли, состоящей из 175 организаций и около 300 представителей.

По словам члена делегации, на сегодняшний день, 25 июня, запланировано подписание трех соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере между японскими и канадскими компаниями.

"У нас здесь давние отношения, но мы хотим развивать их глубже и шире. В сфере обороны мы ищем высококачественные исследования, искусственный интеллект, квантовую технологию, криптографию - где Канада и Япония преуспевают. Мы рассматриваем инженерию, дизайн, морские системы", - сказал Макгинти.

Создание Канады углубить оборонные связи с Японией происходит на фоне поиска оборонных и торговых партнеров за пределами Северной Америки, учитывая нестабильные отношения с США с момента возвращения к власти президента Дональда Трампа, отмечается в статье агентства.

Военная активность Канады

В последнее время страна увеличивает военные контакты и заключает контракты. На днях стало известно, что Оттава начинает перевооружать Польшу в рамках независимости от США. Монреальская компания выиграла тендер на сумму более 10 миллионов долларов, а предметом сделки стали тактические радиостанции канадского производства.

Также Канада отказывается от самолетов разведки США. Хочет заменить их на GlobalEye от шведской компании Saab.

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