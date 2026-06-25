Оттава отправляет корабли ВМФ к берегам Индо-Тихоокеанского региона

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что это также стремление Оттавы построить более тесные торговые отношения с Китаем.

"Мы укрепляем наше присутствие здесь с Японией, с Кореей, с Филиппинами. Но мы также - дисциплинированно - руководим нашими отношениями с Китаем", заявил министр обороны.

Канадские военно-морские суда прибудут в Индо-Тихоокеанский регион в августе и ноябре для учений, которые также будут включать мероприятия в порты Японии, заявил Макгинти во время визита в Токио в должности главы делегации оборонной торговли, состоящей из 175 организаций и около 300 представителей.

По словам члена делегации, на сегодняшний день, 25 июня, запланировано подписание трех соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере между японскими и канадскими компаниями.

"У нас здесь давние отношения, но мы хотим развивать их глубже и шире. В сфере обороны мы ищем высококачественные исследования, искусственный интеллект, квантовую технологию, криптографию - где Канада и Япония преуспевают. Мы рассматриваем инженерию, дизайн, морские системы", - сказал Макгинти.

Создание Канады углубить оборонные связи с Японией происходит на фоне поиска оборонных и торговых партнеров за пределами Северной Америки, учитывая нестабильные отношения с США с момента возвращения к власти президента Дональда Трампа, отмечается в статье агентства.