Канада різко почала відкликати документи на проживання: що сталось

Уряд Канади раптово призупинив дію тисяч свідоцтв про громадянство, які видали наприкінці минулого року за законом про "втрачених канадців". Тепер власників зобов’язали терміново повернути документи на додаткову перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

Служба імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) почала розсилати електронні листи з вимогою негайно віддати отримані сертифікати. Повідомлення отримала невідома кількість людей по всьому світу.

Влада сумнівається у правах нових громадян. Реєстратор Пеггі Сан підписує ці звернення особисто.

"Мета цього листа - повідомити вас, що я маю інформацію, яка свідчить про те, що ви можете не мати права на отримання канадського свідоцтва про громадянство", - йдеться в офіційному повідомленні.

Чиновники посилаються на проблеми з документами. Вони стверджують, що деякі папери надійшли не з оригінальних джерел. Тепер люди мають довести своє коріння заново.

Хто під прицілом

Ситуація стосується так званих «втрачених канадців». Це люди, які народилися за кордоном, але мають канадських предків. У листопаді минулого року парламент прийняв законопроєкт C-3, який відкрив шлях до паспорта для нащадків канадців у другому і наступних поколіннях.

За новими правилами сертифікати вже отримали 4075 осіб. Половина з них проживає у США. Загалом претендувати на статус можуть близько 115 000 людей.

Для багатьох це рішення зруйнувало плани. Наприклад, одна жінка зі штату Мен отримала свідоцтво у березні. Вона вже виставила свій будинок у США на продаж, адже планувала переїзд до Нової Шотландії.

Жінка хотіла покинути США через політичну нестабільність.

"В Америці більше не почуваєшся безпечно, особливо якщо ти жінка, або якщо ти належиш до спектра розладів або кольорова людина… є так багато різних причин, чому люди тут небажані", - пояснила вона.

Зараз жінка змушена зупинити продаж майна. Вона збирає нові докази для канадського уряду.

Юридичний хаос та черги

Адвокати називають ситуацію безпрецедентною. Зазвичай влада перевіряє документи до видачі статусу, тому масове відкликання вже готових свідоцтв виглядає дивно.

"Складається враження, ніби вони зрозуміли, що в певний момент у деяких файлах були допущені помилки, і їм незручні видані сертифікати", - каже імміграційна адвокатка з Монреаля Ліза Міддлмісс.

Проблема ще й в тому, що люди вже почали працювати або навчатися в Канаді на основі цих документів. Тепер їхній статус невизначений.

Система працює повільно, а черги на отримання сертифікатів стрімко ростуть:

у травні 2025 року очікування склало б 5 місяців;

зараз термін зріс до 15 місяців;

у черзі перебуває 82 000 заявок.

Юристи готують судові позови. Вони вважають дії міністерства неправомірними. Власникам сертифікатів обіцяють повернути папери лише після того, як вони пройдуть повторну перевірку і доведуть свою відповідність вимогам закону.