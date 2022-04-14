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Оттава предоставила Украине кредит на полмиллиарда канадских долларов на 10 лет

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Четверг 14 апреля 2022 05:10
Оттава предоставила Украине кредит на полмиллиарда канадских долларов на 10 лет Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал соглашение с правительством Канады о предоставлении нашей стране кредита на сумму 500 миллионов канадских долларов (около 415 млн долларов США) на льготных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины.

Срок погашения такого кредита составляет 10 лет.

Как отметил министр Марченко, такое решение является "не только своевременным вкладом в поддержку финансовой стабильности Украины, но и приближающей победу Украины над агрессором помощью".

В ведомстве уточнили, что средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства.

Ранее в Минфине Украины сообщили, что наша страна получила от стран Запада помощь на миллиарды долларов.

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