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Оттава надала Україні кредит на півмільярда канадських доларів на 10 років

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Четвер 14 квітня 2022 05:10
Оттава надала Україні кредит на півмільярда канадських доларів на 10 років Фото: Сергій Марченко, міністр фінансів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав угоду з урядом Канади про надання нашій країні кредиту на суму 500 мільйонів канадських доларів (близько 415 млн доларів США) на пільгових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну України.

Термін погашення такого кредиту становить 10 років.

Як зазначив міністр Марченко, таке рішення є "не тільки своєчасним внеском у підтримку фінансової стабільності України, а й допомогою, що наближує перемогу України над агресором".

У відомстві уточнили, що кошти будуть використані для забезпечення фінансування пріоритетних витрат держави.

Раніше в Мінфіні України повідомили, що наша країна отримала від країн Заходу допомогу на мільярди доларів.

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