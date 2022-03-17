ru ua
Чт, 17 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина получила от стран Запада помощь на миллиарды долларов, - Минфин

Новина українською →
Украина, Четверг 17 марта 2022 09:42
Украина получила от стран Запада помощь на миллиарды долларов, - Минфин Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Общая помощь стран Запада и международных финансовых организаций Украине составляет миллиарды долларов. Часть из этих денег - кредитные средства, а часть - грантовые средства.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, общая сумма мобилизованной поддержки в виде экстренного финансирования от Всемирного банка составит более 700 млн долларов. "На прошлой неделе мы уже получили в бюджет страны 350 млн долларов, и вчера (14 марта - ред.) дополнительно поступили 91 млн долларов допфинансирования от банка", - сообщил министр.

В рамках пакета Всемирного банка Украина ожидает гарантии от Швеции в размере 50 млн долларов, Нидерландов - 89 млн долларов, Австрии - 11 млн долларов. "То есть, эти страны дают гарантии Всемирному банку, и под эти гарантии ВБ дает кредит на эту сумму. Так же пакет Всемирного банка предусматривает параллельное финансирование от Японии в размере 100 млн долларов", - сообщил министр.

"Кроме того, мы ведем активные переговоры с Канадой. Предметом обсуждения сейчас является прямой двусторонний кредит в 500 млн долларов. Британия - 500 млн долларов, Франция - 300 млн евро, Германия - 300 млн евро. И макрофинансовая помощь ЕС в 1,2 млрд евро - первый транш 300 млн мы уже получили и следующие 300 млн евро получим 18 марта. Есть еще Европейский инвестиционный банк - 668 млн евро, из этой суммы в бюджет поступило уже 200 млн. Совокупно у нас сегодня идут переговоры о получении 6 млрд евро. Часть этих средств уже на наших счетах", - сообщил министр.

По его словам, грантовые деньги - это отдельно. "Их мы уже получили - 110 млн евро от Италии, ждем от Великобритании 100 млн долларов, от Дании - 22 млн, а также Латвия, Литва, Исландия - совокупно 12 млн долларов, и от ЕС - 120 млн евро. Всего где-то 330-360 млн евро - это то, что не нужно возвращать", - сказал он.

Министр сообщил, что у Украины есть кредитная поддержка около 5 млрд евро, плюс гранты 360 млн евро и гарантия от США на выпуск облигаций на 1 млрд долларов. "Но, к сожалению, пока нет особого движения по этой гарантии. Мы пытаемся активизировать процесс, но уже видим, что в нынешних условиях желательно эту сумму увеличить", - добавил он.

"Это цифры на текущий момент. Потребности у нас колоссальные, по сути, у нас бюджет военного времени. Параллельно с этим идут двусторонние переговоры на высшем уровне, во время которых также обсуждаются темы привлечения финансов", - сказал министр.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины
NEWS
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
"Вспомните Перл-Харбор или 11 сентября". Зеленский просит США закрыть небо или дать ПВО
DAILY
Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Сергей Марченко: У нас бюджет военного времени. Пенсии и зарплаты в приоритете