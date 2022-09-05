Из-за отсутствия украинского зерна: ООН назвала страну, где уже в этом году наступит голод

Организация Объединенных Наций (ООН) прогнозирует голод в Сомали уже к концу этого года.

Так, в организации заявили, что "голод стоит у дверей" в Сомали с "конкретными признаками" голода, который произойдет в конце этого года в южной части залива. Ситуацию, по данным ООН, усугубили последствия войны в Украине, имея в виду блокировку РФ портов в Украине, в связи с чем вывоз продовольствия был невозможен.

Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сказал журналистам, что он был "потрясен до глубины души за последние несколько дней" во время визита в Сомали, во время которого он стал свидетелем голодающих младенцев, слишком слабых, чтобы плакать.

При этом в ООН констатируют, что вторжение России в Украину - катастрофа для Сомали, которая страдает от нехватки гуманитарной помощи, поскольку международные доноры сосредоточили свое внимание на Европе.

Сомали также получала не менее 90% своей пшеницы из России и Украины до войны и сильно пострадала от дефицита и резкого роста цен на продовольствие.

"Украина заняла место в повествовании", - резюмировал Гриффитс.