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Из-за отсутствия украинского зерна: ООН назвала страну, где уже в этом году наступит голод

Новина українською →
Понедельник 05 сентября 2022 12:45
Из-за отсутствия украинского зерна: ООН назвала страну, где уже в этом году наступит голод Фото: в ООН заявили, что в Сомали наступит голод до конца года (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Организация Объединенных Наций (ООН) прогнозирует голод в Сомали уже к концу этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Так, в организации заявили, что "голод стоит у дверей" в Сомали с "конкретными признаками" голода, который произойдет в конце этого года в южной части залива. Ситуацию, по данным ООН, усугубили последствия войны в Украине, имея в виду блокировку РФ портов в Украине, в связи с чем вывоз продовольствия был невозможен.

Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сказал журналистам, что он был "потрясен до глубины души за последние несколько дней" во время визита в Сомали, во время которого он стал свидетелем голодающих младенцев, слишком слабых, чтобы плакать.

При этом в ООН констатируют, что вторжение России в Украину - катастрофа для Сомали, которая страдает от нехватки гуманитарной помощи, поскольку международные доноры сосредоточили свое внимание на Европе.

Сомали также получала не менее 90% своей пшеницы из России и Украины до войны и сильно пострадала от дефицита и резкого роста цен на продовольствие.

"Украина заняла место в повествовании", - резюмировал Гриффитс.

Ранее сообщалось, что по данным ООН, в Украине застряли почти 25 млн тонн зерна из-за блокировки портов. 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины. 1 августа из Одесского порта вышло первое судно с украинским продовольствием.

Позднее стало известно, что Всемирная продовольственная программа ООН возобновит закупки украинской пшеницы для своих гуманитарных операций в столкнувшихся с голодом регионах мира, в том числе Эфиопии и Йемена.

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