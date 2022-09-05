Через відсутність українського зерна: ООН назвала країну, де вже цього року настане голод

Організація Об'єднаних Націй (ООН) прогнозує голод у Сомалі вже до кінця цього року.

Так, в організації заявили, що "голод стоїть біля дверей" у Сомалі з "конкретними ознаками" голоду, який відбудеться наприкінці цього року в південній частині затоки. Ситуацію, за даними ООН, посилили наслідки війни в Україні, маючи на увазі блокування РФ портів в Україні, у зв'язку з чим вивезення продовольства було неможливим.

Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс сказав журналістам, що він був "приголомшений до глибини душі за останні кілька днів" під час візиту до Сомалі, під час якого він став свідком немовлят, що голодують, надто слабких, щоб плакати.

При цьому в ООН констатують, що вторгнення Росії в Україну - катастрофа для Сомалі, яка страждає на брак гуманітарної допомоги, оскільки міжнародні донори зосередили свою увагу на Європі.

Сомалі також отримувала не менше 90% своєї пшениці з Росії та України до війни та сильно постраждала від дефіциту та різкого зростання цін на продовольство.

"Україна посіла місце у порядку денному", - резюмував Гріффітс.