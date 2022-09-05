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Через відсутність українського зерна: ООН назвала країну, де вже цього року настане голод

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Понеділок 05 вересня 2022 12:45
Через відсутність українського зерна: ООН назвала країну, де вже цього року настане голод Фото: в ООН заявили, що у Сомалі настане голод до кінця року (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Організація Об'єднаних Націй (ООН) прогнозує голод у Сомалі вже до кінця цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Так, в організації заявили, що "голод стоїть біля дверей" у Сомалі з "конкретними ознаками" голоду, який відбудеться наприкінці цього року в південній частині затоки. Ситуацію, за даними ООН, посилили наслідки війни в Україні, маючи на увазі блокування РФ портів в Україні, у зв'язку з чим вивезення продовольства було неможливим.

Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс сказав журналістам, що він був "приголомшений до глибини душі за останні кілька днів" під час візиту до Сомалі, під час якого він став свідком немовлят, що голодують, надто слабких, щоб плакати.

При цьому в ООН констатують, що вторгнення Росії в Україну - катастрофа для Сомалі, яка страждає на брак гуманітарної допомоги, оскільки міжнародні донори зосередили свою увагу на Європі.

Сомалі також отримувала не менше 90% своєї пшениці з Росії та України до війни та сильно постраждала від дефіциту та різкого зростання цін на продовольство.

"Україна посіла місце у порядку денному", - резюмував Гріффітс.

Раніше повідомлялося, що за даними ООН, в Україні застрягли майже 25 млн тонн зерна через блокування портів. 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про запуск "зернового коридору" з України. 1 серпня з Одеського порту вийшло перше судно з українським продовольством.

Пізніше стало відомо, що всесвітня продовольча програма ООН відновить закупівлі української пшениці для своїх гуманітарних операцій в регіонах світу, що зіткнулися з голодом, в тому числі Ефіопії та Ємену.

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