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Через відсутність опалення в Кривому Розі відкрили кримінальну справу

Новини » Енергетика    13.11.2018 - 11:02
Через відсутність опалення в Кривому Розі відкрили кримінальну справу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Відсутність опалення в Кривому Розі розслідують як службову недбалість

За фактом відсутності опалення в Кривому Розі Дніпропетровської області відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію обласної поліції в Facebook.

Повідомляється, що за фактом відсутності тепла в Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження. Дії посадових осіб, які не прийняли рішення про подачу газу в котельні, будуть розслідувати як службову недбалість.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Через відсутність опалення в Кривому Розі відкрили кримінальну справу

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі запустили чотири котельні. Також відновлюється робота п'ятої і розігрівається шоста, щоб вийти на подачу тепла споживачам.

Як повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, тепла в Кривому Розі та Херсоні немає через борги місцевих теплових електроцентралей за газ. Зазначимо, у Кривому Розі 12 листопада жителі влаштували акцію протесту під будівлею офісу "Криворіжгазу".

 

Під офісом "Криворіжгазу" підпалили шини
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