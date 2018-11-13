"Нафтогаз" назвал долг "Криворожской теплоцентрали" за газ

Фото: Нафтогаз (Андрей Коваль/РБК-Украина)

Предприятие в прошлом году предоставило график по выплате задолженности, но не выполняет его

"Криворожская теплоцентраль" задолжала более 1 млрд гривен за газ, который использовала, но не рассчиталась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter НАК "Нафтогаз Украины".

Сейчас "Нафтогаз" ожидает от "Криворожской теплоцентрали" доплаты в сумме 400 млн гривен. Сегодня вопрос о стабильных поставках газа криворожским тепловикам должны продолжить решать в Киеве на переговорах в НАК "Нафтогаз Украины".

"Общий долг" Криворожской теплоцентрали "больше 1 млрд грн. Это сумма за газ, который отобрала "Криворожская теплоцентраль", использовала, но не рассчиталась. Потому, если мы говорим о достижении уровня расчетов 90% по историческому потреблением - им нужно доплатить более 400 млн грн", - говорится в сообщении на странице "Нафтогаза".

Также в "Нафтогазе" объяснили, что есть теоретическая возможность платить по графику, который предусмотрен постановлением №758.

"Предприятие в прошлом году предоставило этот график и именно благодаря этому смогло начать отопительный сезон. Но, после предоставления, не выполняет его. Задолженность - почти 375 млн грн по тому графику", - добавили в компании.

Напомним, жители Кривого Рога в понедельник, 12 ноября, пришли с акцией протеста под здание офиса "Криворожгаза" и подожгли шины перед входом, требуя не препятствовать запуску котельных "Криворожской теплоцентрали".

В понедельник без тепла оставалось около половины Кривого Рога, в части садов и школ пришлось ввести каникулы.

Утром 13 ноября в Кривом Роге запустили четыре из шести котельных "Криворожской теплоцентрали". Кроме того, одна разогревается и еще одна готовится к запуску.

