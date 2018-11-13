НКРЭКУ пояснила срыв отопительного сезона в Кривом Роге и Херсоне

Иллюстративное фото (kyivenergo.ua)

Тепла в Кривом Роге и Херсоне нет из-за долгов местных ТЭЦ за газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пояснила срыв начала отопительного сезона в городах Кривой Рог и Херсон. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Как отметили в комиссии, НАК "Нафтогаз Украины" не имеет оснований для поставок природного газа АО "Криворожская теплоцентраль" и АО "Херсонская ТЭЦ", поскольку они не обеспечили должного уровня оплаты за газ и не согласовали график погашения задолженности.

"Национальная комиссия призывает всех участников процесса, включая правительство Украины, Фонд государственного имущества Украины, органы местной власти консолидировать усилия и осуществить все необходимые меры для срочного восстановления газоснабжения к объектам производителей тепловой энергии и начала отопительного сезона 2018/2019 годов", - говорится в сообщении.

Напомним, что жители Кривого Рога 12 ноября, пришли с акцией протеста под здание офиса "Криворожгаза" и подожгли шины перед входом, требуя не препятствовать запуску котельных "Криворожской теплоцентрали". В понедельник без тепла оставалось около половины Кривого Рога, в части садов и школ пришлось ввести каникулы.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что общий долг "Криворожской теплоцентрали" составляет более 1 млрд грн. В "Нафтогазе" заявили, что для достижения уровня расчетов в 90% компании необходимо доплатить 400 млн грн.