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В Кривом Роге запустили четыре котельные "Теплоцентрали"

Новости » Энергетика    13.11.2018 - 02:18
В Кривом Роге запустили четыре котельные "Теплоцентрали"
Иллюстративное фото: счетчик тепла в котельной (УНИАН)

Еще две котельные готовятся к запуску

В Кривом Роге запустили четыре из шести котельных предприятия "Криворожская теплоцентраль", одна разогревается, еще одна готовится к запуску. Об этом сообщил народный депутат Константин Павлов по итогам переговоров с представителями ПАО "Криворожгаз", передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Запущены в работу четыре котельные "Теплоцентрали", шестая разогревается и выходит на параметры, чтобы подавать тепло потребителям, восстанавливается работа пятой", - сообщил он.

По словам депутата, во вторник вопрос о стабильной поставке газа криворожским тепловикам продолжат решать в Киеве на переговорах в НАК "Нафтогаз Украины".

Павлов рассказал, что одной из договоренностей с ПАО "Криворожгаз" является немедленное возобновление работы аварийной службы предприятия, которая была приостановлена в понедельник.

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который присутствовал на переговорах, подтвердил, что сейчас продолжаются технические мероприятия для поставки газа к двум неподключенным котельным, а аварийные бригады коммунальщиков будут помогать работникам "Криворожской теплоцентрали" запускать тепло и ликвидировать аварии.

Напомним, жители Кривого Рога в понедельник, 12 ноября, пришли с акцией протеста под здание офиса "Криворожгаза" и подожгли шины перед входом, требуя не препятствовать запуску котельных "Криворожской теплоцентрали".

В понедельник без тепла оставалось около половины Кривого Рога, в части садов и школ пришлось ввести каникулы.

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Темы: Отопительный сезон
Новости Украины Кривой Роготоплениегаз
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