При отсутствии карантина коронавирусом могли заразиться почти 200 тыс. украинцев

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ляшко заявил, что об этом гласят данные моделирования

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что число зараженных коронавирусом в Украине уже могло бы достигнуть 180 тысяч в случае, если бы в Украине не ввели карантин. Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Он отметил, что таковы данные моделирования.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы их не вводили, у нас бы было бы сейчас 180 тысяч заразившихся коронавирусной болезнью... Как бы кто ни считал, что что-то делается не так. Мы сегодня имеем результат карантинных мер, который есть в нашей стране", - подчеркнул замглавы Минздрава.

Напомним, в Украине зафиксирован рост количества зараженных коронавирусом за сутки. По данным Минздрава, за последние 24 часа в стране выявлено 415 инфицированного COVID-19. Больше всего заболевших коронавирусом в Черновицкой области - 988.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли еще 10 украинцев. Общее количество летальных случаев в результате COVID-19 увеличилось до 161. Больше всего смертей зафиксировано в Ивано-Франковской области.