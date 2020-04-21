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При відсутності карантину коронавірусів могли заразитися майже 200 тис. українців

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 12:05
При відсутності карантину коронавірусів могли заразитися майже 200 тис. українців
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ляшко заявив, що про це свідчать дані моделювання

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що число заражених коронавірусом в Україні вже могло б досягти 180 тисяч у разі, якби в Україні не ввели карантин. Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".

Він зазначив, що такі дані моделювання.

"Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до введення карантинних заходів: якби ми їх не вводили, у нас би було б зараз 180 тисяч тих, що заразилися коронавірусною хворобою... Як би хто не вважав, що щось робиться не так. Ми сьогодні маємо результат карантинних заходів, який є у нашій країні", - підкреслив заступник голови МОЗ.

Нагадаємо, в Україні зафіксоване зростання кількості заражених коронавірусом за добу. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години в країні виявлено 415 інфікованого COVID-19. Найбільше хворих коронавірусом в Чернівецькій області - 988.

Крім того, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 українців. Загальна кількість летальних випадків у результаті COVID-19 збільшилася до 161. Найбільше смертей зафіксовано в Івано-Франківській області.

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