При відсутності карантину коронавірусів могли заразитися майже 200 тис. українців

Ляшко заявив, що про це свідчать дані моделювання

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що число заражених коронавірусом в Україні вже могло б досягти 180 тисяч у разі, якби в Україні не ввели карантин. Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1".

Він зазначив, що такі дані моделювання.

"Карантин в Україні працює. У нас є моделювання, яке ми проводили до введення карантинних заходів: якби ми їх не вводили, у нас би було б зараз 180 тисяч тих, що заразилися коронавірусною хворобою... Як би хто не вважав, що щось робиться не так. Ми сьогодні маємо результат карантинних заходів, який є у нашій країні", - підкреслив заступник голови МОЗ.

Нагадаємо, в Україні зафіксоване зростання кількості заражених коронавірусом за добу. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години в країні виявлено 415 інфікованого COVID-19. Найбільше хворих коронавірусом в Чернівецькій області - 988.

Крім того, за минулу добу в Україні від коронавірусу померли ще 10 українців. Загальна кількість летальних випадків у результаті COVID-19 збільшилася до 161. Найбільше смертей зафіксовано в Івано-Франківській області.