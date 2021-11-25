После отставки "слуги" председателем Закарпатского облсовета избрали представителя местной партии

В Закарпатье выбрали нового главу областной администрации. Им стал депутат местной партии "Родное Закарпатье" Владимир Чубирко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
15 ноября работа сессии во время которой планировалось избрать нового председателя облсовета - была приостановлена из-за сообщения о заминировании.
"Следовательно, Счетная комиссия продолжила работу и провела тайное голосование избирательными бюллетенями, затем установила результаты выборов", - пишет пресс-служба.
Согласно результатам выборов, новым председателем ОГА стал Владимир Чубирко. За него проголосовали 37 депутатов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по результатам тайного голосования депутаты Закарпатского областного совета досрочно сняли с должности избранного от партии "Слуга народа" председателя облсовета Алексея Петрова еще 28 октября.
Уже 15 ноября Петров досрочно сложил полномочия.