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Після відставки "слуги" головою Закарпатської облради обрали представника місцевої партії

Автор: Сергій Пишкін

В Закарпатті обрали нового голову обласної адміністрації. Ним став депутат місцевої партії "Рідне Закарпаття" Володимир Чубірка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

15 листопада роботу сесії під час якої планувалося обрати нового голову облради - було припинено через повідомлення про замінування.

"Відтак, Лічильна комісія продовжила роботу та провела таємне голосування виборчими бюлетенями, затим встановила результати виборів", - пише пресслужба.

Згідно з результатами виборів, новим головою ОДА став Володимир Чубірко. За нього проголосували 37 депутатів.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що за результатами таємного голосування депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади обраного від партії "Слуга народу" голову облради Олексія Петрова ще 28 жовтня.

Вже 15 листопада Петров достроково склав повноваження.

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Закарпатська область